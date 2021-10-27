Почти четыреста миллионов рублей задолжали томичи за свет в 2021 году

393 миллиона рублей составляет задолженность жителей Томской области за электроэнергию с января по сентябрь 2021 года, сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта». Это соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что юридические лица задолжали компании почти 769 миллионов рублей. Из них более 104 миллионов — задолженность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Еще около 169 миллионов – долг водоканалов и котельных. Он стал больше на 12,4 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На данный момент «Томскэнергосбыт» использует все доступные меры по взысканию долгов. Подано 5 944 исковых заявления и судебных приказов на взыскание с физических лиц. В отношении 1 528 неплательщиков вынесены постановления о запрете регистрационных действий в части транспортных средств, к 1 650 должникам применён запрет на регистрационные действия с недвижимостью, вынесено 361 постановление о временном ограничении права выезда за пределы России. Также с начала 2021 года оформлено 47 актов описи и ареста имущества.