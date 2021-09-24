Данные ФСИН: почти четверть заключенных в Томской области имеют ВИЧ-статус

Томская область вошла в список регионов, которые лидируют по количеству заключенных с ВИЧ — 20% от общего числа тюремного населения. Опережают Кемеровская (24%) и Самарская (23%) области, а также ХМАО-Югра (21%). Еще в 19 регионах количество ВИЧ-инфицированных превышает среднестатистические 10%. Это следует из официальных данных ФСИН, собранных для проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».

Руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению Наталья Егорова в разговоре с РБК предположила, большой процент зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в тюрьмах связан с тем, что 100% людей, попадающих в учреждения пенитенциарной системы, обязательно проходят тестирование на ВИЧ. То есть, до этого они просто о нем не знали. Также известны случаи, когда люди заражаются ВИЧ, уже находясь в системе ФСИН. Это чаще всего связано, по мнению Егоровой, с приемом инъекционных наркотиков.