Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Почти 80% жителей Томской области поучаствовали в переписи населения
Новости

Почти 80% жителей Томской области поучаствовали в переписи населения

ТВ2 ТВ2

Во Всероссийской переписи населения на данный момент приняли участие 79,3% жителей Томской области, из них 15,8% использовали для этого портал Госуслуг, сообщает Томскстат.

Завершают перепись населения Первомайский, Тегульдетский, Шегарский и Кривошеинский районы. Более 90 % населения переписали в Зырянском (95,4%) и Молчановском (92,6%) районах. 

В Томском районе перепись прошли 75,7% жителей, в самом областном центре — 79,2%. В ЗАТО Северск переписано 66,7% населения, при этом закрытый город вместе со Стрежевым лидирует по количеству жителей, использовавших для прохождения переписи портал Госуслуг (в обоих городах этот показатель составляет 22%).

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021, в отдаленных районах она продлится до 20 декабря. Перепись несколько раз переносилась из-за пандемии, изначально она была запланирована на октябрь 2020 года.

Пройти ее можно будет тремя способами: с помощью переписчика, который приходит на дом, на портале Госуслуг (придет QR-код, подтверждающий участие, его нужно будет показать переписчику) либо придя на переписной участок, работающий в МФЦ.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.