Почти 80% жителей Томской области поучаствовали в переписи населения

Во Всероссийской переписи населения на данный момент приняли участие 79,3% жителей Томской области, из них 15,8% использовали для этого портал Госуслуг, сообщает Томскстат.

Завершают перепись населения Первомайский, Тегульдетский, Шегарский и Кривошеинский районы. Более 90 % населения переписали в Зырянском (95,4%) и Молчановском (92,6%) районах.

В Томском районе перепись прошли 75,7% жителей, в самом областном центре — 79,2%. В ЗАТО Северск переписано 66,7% населения, при этом закрытый город вместе со Стрежевым лидирует по количеству жителей, использовавших для прохождения переписи портал Госуслуг (в обоих городах этот показатель составляет 22%).

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021, в отдаленных районах она продлится до 20 декабря. Перепись несколько раз переносилась из-за пандемии, изначально она была запланирована на октябрь 2020 года.

Пройти ее можно будет тремя способами: с помощью переписчика, который приходит на дом, на портале Госуслуг (придет QR-код, подтверждающий участие, его нужно будет показать переписчику) либо придя на переписной участок, работающий в МФЦ.