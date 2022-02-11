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Почти 50 улиц Томска остались без холодной воды из-за аварии на сетях

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Авария произошла на сетях «Томскводоканала». Почти 50 улиц в Ленинском и в Октябрьском районах города остались без водоснабжения. 

Под отключение попали дома по улицам: Алеутская, Амурская, Асиновская, Венгерская, Индустриальная, Кутузова, Лесная, (включая 1,2,3), Мичурина, Научная, Ново-Деповская (первая и вторая), Одесская, Садовая, Суворова, Таежная, Тяговая, Угрюмова, Энергетическая. Также вода отсутствует в поселке Кузовлево и на Кузовлевском тракте, а также в переулках, среди которых — Алеутский (первый и второй), Васильковый, Дубовый, Дунайский, Камский, Латвийский, 3-й Лесной, Обской, Офицерский, Прохладный, Радужный, Тульский, Ясный, а также проездам: Лесной, Тульский.

Кроме того, «Томскводоканал» сообщил об отключении воды по Кузовлевскому тракту, в поселке Кузовлево по Заречной, Молодежной, Пионерской, Советской, Солнечной, Тепличной, Школьной улицам, переулку Тихому.

Ожидается, что холодное водоснабжение будет отсутствовать до 20-00 11 февраля. 

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

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