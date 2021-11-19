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  3. Почти 300 случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки
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Почти 300 случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки

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292 случая заболевания ковидом подтвердили в Томской области. Это новый антирекорд. Выписали за сутки 44 пациента. Скончались, по официальным данным, четверо пациентов. 

Таким образом, с начала пандемии ковид подтвердился у 52 968 жителей региона. Из них выздоровели 39 195 человек, известно о смерти 617 пациентов.

Ранее губернатор Томской области заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом. 

«Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5 %, прошлую неделю — 5 %, то последние дни у нас уже нет роста. Благодаря чему? Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили нерабочие дни еще на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом», — говорил Сергей Жвачкин в начале этой недели на совещании у премьер-министра.

За последние сутки в России подтверждено 37 156 новых случаев заболевания ковидом. 

В целом, ковидом с начала пандемии заболели свыше 9,2 млн граждан. За весь период в России, по официальным данным, умерли 261 589 человек. Сейчас лечение продолжают 1 млн 905 тыс. 409 человек.

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