Почти 300 случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки

Ранее губернатор Томской области заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом.

«Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5 %, прошлую неделю — 5 %, то последние дни у нас уже нет роста. Благодаря чему? Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили нерабочие дни еще на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом», — говорил Сергей Жвачкин в начале этой недели на совещании у премьер-министра.