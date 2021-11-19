Почти 300 случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки

292 случая заболевания ковидом подтвердили в Томской области. Это новый антирекорд. Выписали за сутки 44 пациента. Скончались, по официальным данным, четверо пациентов.
Таким образом, с начала пандемии ковид подтвердился у 52 968 жителей региона. Из них выздоровели 39 195 человек, известно о смерти 617 пациентов.
Ранее губернатор Томской области заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом.
«Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5 %, прошлую неделю — 5 %, то последние дни у нас уже нет роста. Благодаря чему? Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили нерабочие дни еще на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом», — говорил Сергей Жвачкин в начале этой недели на совещании у премьер-министра.
За последние сутки в России подтверждено 37 156 новых случаев заболевания ковидом.
В целом, ковидом с начала пандемии заболели свыше 9,2 млн граждан. За весь период в России, по официальным данным, умерли 261 589 человек. Сейчас лечение продолжают 1 млн 905 тыс. 409 человек.