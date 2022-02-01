Почти 200 томичей привлечены к ответственности за нарушение масочного режима

В Томской области провели 1660 профилактических проверок требований эпидрежима, оформив за нарушения 181 протокол, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В первую послепраздничную неделю января специалисты сельских, городских и районных администраций с привлечением полиции проверили 695 объектов общепита, торговли, транспортной инфраструктуры и оказания бытовых услуг.

В последующие две недели месяца профилактические рейды прошли еще на 965 предприятиях с массовым пребыванием людей. В результате январских контрольных мероприятий выявлено 55 нарушений противоэпидемиологических требований, допущенных организациями, предпринимателями и гражданами.

Отдельно участники межведомственных групп проверяли маршрутный и заказной транспорт, осмотрев в процессе выполнения рейсов 654 единицы автобусов и такси.

Всего в отношении посетителей магазинов, кафе, а также пассажиров общественного транспорта, не использовавших средства индивидуальной защиты органов дыхания, составлен 181 протокол об административном правонарушении.

«В связи с ростом числа новых случаев заболеваний, мы вынуждены обеспечивать более строгий контроль за выполнением установленных правил посещения общественных мест и предоставления массовых услуг. Профилактические беседы продолжатся, но с системных нарушителей будет другой спрос — вплоть до приостановки деятельности их бизнеса», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Замгубернатора также отметил, что правоохранительные органы усилят контроль за соблюдением режима изоляции в отношении контактных с больными COVID-19. В случае нарушений сотрудники полиции уполномочены применять меры административного реагирования.