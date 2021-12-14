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  3. Почти 200 организаций оштрафованы в Томской области за нарушение эпидрежима
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Почти 200 организаций оштрафованы в Томской области за нарушение эпидрежима

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С начала межведомственных проверок санитарно-эпидемиологических требований в регионе суды рассмотрели 224 административных дела о нарушениях на предприятиях.

Всего с апреля 2020 года по представлению регионального управления Роспотребнадзора в 184 случаях судебные органы приняли решение о назначении административного штрафа, в трех случаях — о приостановлении деятельности, еще в четырех вынесли предупреждения. Ввиду малозначительности правонарушений прекращены 33 административных дела.

За минувшую неделю с 6 по 12 декабря в Томской области прошла 671 межведомственная проверка в торгово-развлекательных центрах, магазинах, кафе, организациях сферы услуг и на объектах транспорта. Со стороны бизнеса выявлено 10 нарушений, 88 посетителей общественных мест нарушили масочный режим.

Масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. С 1 ноября регулярные проверки соблюдения масочного режима возобновились в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. 

За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 58 800 человек, 42 945 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 649 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 13 декабря, в городе за все время выявили 16 685 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 13 142 человека.

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