Почти 200 организаций оштрафованы в Томской области за нарушение эпидрежима

С начала межведомственных проверок санитарно-эпидемиологических требований в регионе суды рассмотрели 224 административных дела о нарушениях на предприятиях. Всего с апреля 2020 года по представлению регионального управления Роспотребнадзора в 184 случаях судебные органы приняли решение о назначении административного штрафа, в трех случаях — о приостановлении деятельности, еще в четырех вынесли предупреждения. Ввиду малозначительности правонарушений прекращены 33 административных дела. За минувшую неделю с 6 по 12 декабря в Томской области прошла 671 межведомственная проверка в торгово-развлекательных центрах, магазинах, кафе, организациях сферы услуг и на объектах транспорта. Со стороны бизнеса выявлено 10 нарушений, 88 посетителей общественных мест нарушили масочный режим.

Масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. С 1 ноября регулярные проверки соблюдения масочного режима возобновились в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.