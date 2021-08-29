Почти 180 улиц Томска останутся без холодной воды из аварии

Томскводоканал сообщил, что для аварийных работ на трубопроводе от холодного водоснабжения отключат 178 улиц и переулков Томска в разных районах города.

«В связи с аварийными работами по устранению повреждения на стальном трубопроводе диаметром 600 мм будет ограничено холодное водоснабжение с 23:00 29.08.2021 до 06:00 30.08.2021. Добавим, что выход на режимное давление ожидается к 13:00», — говорится в сообщении.