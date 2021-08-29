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  3. Почти 180 улиц Томска останутся без холодной воды из аварии
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Почти 180 улиц Томска останутся без холодной воды из аварии

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Томскводоканал сообщил, что для аварийных работ на трубопроводе от холодного водоснабжения отключат 178 улиц и переулков Томска в разных районах города.

«В связи с аварийными работами по устранению повреждения на стальном трубопроводе диаметром 600 мм будет ограничено холодное водоснабжение с 23:00 29.08.2021 до 06:00 30.08.2021. Добавим, что выход на режимное давление ожидается к 13:00», — говорится в сообщении.

Познакомиться с полным списком адресов можно на сайте Томскводоканала.

Отметим, родителей, чьи дети посещают детские сады, попавшие под отключение, оповещают, что ремонтные работы будут проводиться до 13.00. Позже специалисты организуют пробную подачу воды.

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