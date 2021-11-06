Почти 18 тысяч томичей привились от ковида за неделю. Где поставить прививку в выходные

С 29 октября по 5 ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 17 846 человек. Всего с начала вакцинации хотя бы первым компонентом вакцины привились 358 002 человека.

В настоящее время в регионе продолжают работу мобильные и стационарные пункты вакцинации.

В отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина 63/5 пункты вакцинации будут работать с 9 до 18 часов. В ТРЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) прививку можно поставить ежедневно с 10 до 18 часов.

Отделения поликлиники №4 будут работать с 4 по 7 ноября с 9 до 18 часов.

В поликлинике №8 (пр. Комсомольский, 62, стр.3) пункт вакцинации работает 4 и 6 ноября с 10 до 16 часов. Записаться можно по тел: 78-23-67, 46-87-10.

В поликлинике №10 (пр. Мира, 17) прививочные кабинеты будут работать с 4 по 6 ноября – с 10 до 16 часов. Записаться можно по тел: 909-310, также принимают пациентов без записи.

Привиться в поликлинике ТНЦ СО РАН (пр. Академический, 7) можно будет с 4 по 6 ноября с 10 до 14 часов.

Межвузовская поликлиника будет вакцинировать желающих с 4 по 6 ноября с 10 до 18 часов. Записаться можно по тел: 733-377.

Прививочный пункт горбольницы №3 на Нахимова, 3 будет работать 4 по 7 ноября с 9 до 14 часов.

Пункт вакцинации в общеврачебной практике медсанчасти «Строитель» по адресу: пр. Фрунзе, 116 будет работать 4 по 7 ноября с 10 до 16 часов.

Пункты вакцинации больницы №2, расположенные по адресам: ул. Карташова, 38 и Гагарина, 4 будут работать 4 по 6 ноября – с 9 до 15 часов. Записаться можно по тел: 46-71-35

Ежедневно с 8 до 20 часов будет работать пункт вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156).

Бесплатная вакцинация от COVID-19 доступна всем желающим в возрасте старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.