Больше 1,4 тысячи случаев ковида зафиксировали в Томской области за сутки

1 422 случая заболевания ковидом выявили в Томской области за сутки. Госпитализировано 203 человека, еще 568 выписано. О летальных случаях не сообщается.

В целом с начала пандемии в регионе, по официальным данным, ковидом заболели 91 072 человека (Северск в эту статистику не входит). Выздоровели 67 548 томичей. По данным оперативной статистики, от ковида скончались 736 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 137 642 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 16 349 человек, на 5,46% меньше по сравнению с 22 февраля. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 179 203 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 795 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 347 816 летальных исходов, выздоровели 12 836 228 человек.