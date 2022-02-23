Больше 1,4 тысячи случаев ковида зафиксировали в Томской области за сутки

1 422 случая заболевания ковидом выявили в Томской области за сутки. Госпитализировано 203 человека, еще 568 выписано. О летальных случаях не сообщается.
В целом с начала пандемии в регионе, по официальным данным, ковидом заболели 91 072 человека (Северск в эту статистику не входит). Выздоровели 67 548 томичей. По данным оперативной статистики, от ковида скончались 736 пациентов.
За последние сутки в России выявлено 137 642 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 16 349 человек, на 5,46% меньше по сравнению с 22 февраля. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 179 203 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 795 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 347 816 летальных исходов, выздоровели 12 836 228 человек.
Основная часть заражений приходится на омикрон-штамм. В Роспотребнадзоре заявили, что вариант коронавируса «дельтакрон» в России пока не обнаружен.
21 февраля специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что пандемия COVID-19, вероятно, закончится до конца текущего года. Она подчеркнула, что ученые относятся к этому с «осторожным оптимизмом». При этом из-за большого числа случаев «омикрон»-штамма существует риск появления новых мутаций коронавируса, поэтому уверенности в завершении пандемии нет.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 59,7%. Привиты, по оценкам Минздрава, 82 млн россиян.