Почти 1,5 миллиарда рублей направят на электроснабжение отдаленных сел Томской области

Почти полтора миллиарда рублей готовы направить «Россети Сибирь» на электроснабжение отдаленных сел Томской области. Они планируют использовать энергию солнца. Начнут — в поселке Катайга Верхнекетского района. Об этом сообщает областная администрация.

Решение по поводу Катайги было принято из-за ликвидации местной энергоснабжающей организации. С 1 августа сети поселка на обслуживание приняли «Россети Сибирь». На сегодняшний день 1,3 тысячи жителей Катайги получают электричество от дизельных электростанций, поэтому свет в их домах горит всего несколько часов в сутки. Специалисты «Россети Сибирь» обследуют существующие сети и рассчитывают возможности установки возобновляемых источников электроэнергии — автономных гибридных энергетических установок (солнечные электростанции).

Компания с 2016 года применяет АГЭУ в Забайкалье, а внедрение солнечных электростанций в Томской области — это тиражирование успешного проекта. Планируется, что солнечное энергоснабжение получат 28 населенных пунктов региона, в которых проживают более 12 тысяч человек. В основном — это удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 километрах от Томска. Энергокомпания планирует направить на реализацию проекта в Томской области 1,45 миллиарда рублей. Предполагаемые сроки строительства АГЭУ — три года, а реконструкции сетей — пять лет.