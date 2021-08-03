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Главная Новости Почти 1,5 миллиарда рублей направят на электроснабжение отдаленных сел Томской области
Новости

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на электроснабжение отдаленных сел Томской области

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Почти полтора миллиарда рублей готовы направить «Россети Сибирь» на электроснабжение отдаленных сел Томской области. Они планируют использовать энергию солнца. Начнут — в поселке Катайга Верхнекетского района. Об этом сообщает областная администрация.

Решение по поводу Катайги было принято из-за ликвидации местной энергоснабжающей организации. С 1 августа сети поселка на обслуживание приняли «Россети Сибирь». На сегодняшний день 1,3 тысячи жителей Катайги получают электричество от дизельных электростанций, поэтому свет в их домах горит всего несколько часов в сутки. Специалисты «Россети Сибирь» обследуют существующие сети и рассчитывают возможности установки возобновляемых источников электроэнергии — автономных гибридных энергетических установок (солнечные электростанции).

Компания с 2016 года применяет АГЭУ в Забайкалье, а внедрение солнечных электростанций в Томской области — это тиражирование успешного проекта. Планируется, что солнечное энергоснабжение получат 28 населенных пунктов региона, в которых проживают более 12 тысяч человек. В основном — это удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 километрах от Томска. Энергокомпания планирует направить на реализацию проекта в Томской области 1,45 миллиарда рублей. Предполагаемые сроки строительства АГЭУ — три года, а реконструкции сетей — пять лет.

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