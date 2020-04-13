Почти в 170 общеобразовательных организациях области нет врачебных кабинетов

261 медицинский кабинет в детских садах и 197 в школах работали в Томской области на начало августа 2019 года. По-прежнему не передали учреждениям здравоохранения 140 медпунктов в детских садах и 28 в школах, сообщается в отчете о деятельности регионального детского омбудсмена. Таким образом, дети в 168 образовательных организациях области не обеспечены медицинским сопровождением.

В отчете отмечается, что при этом в части учреждений сохранены ставки медицинских работников (28 в школах и 82 в детских садах). Но сотрудники по закону не имеют право на оказание медицинской помощи и организацию лечения в этих учреждениях и даже не могут выдать ребенку, страдающему хроническим заболеванием, лекарственное средство.





«Но и при наличии медицинского работника «из больницы» говорить о полно­ценном обеспечении права ребенка на жизнь и здоровье в образовательных организациях нельзя. Такие специалисты зачастую находятся в образовательном учреждении не полный учебный день, а значит, часть времени дети находятся без кон­троля медика. Из 312 школьных медицинских работников, являющихся сотрудниками лечебно-профилактических учреждений, полный день в школе проводят лишь 29, 168 — половину учебного дня, еще 115 приходят по необходимости, только для прове­дения вакцинации, осмотров», — говорится в докладе, опубликованном на сайте областной Думы.





В детских садах полный день работают 135 медицинских работников, но их все равно не хватает. Кроме того, один и тот же медик может обслужи­вать несколько образовательных учреждений, что увеличивает нагрузку и ухудшает качество его работы.





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