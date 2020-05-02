Почти полторы тысячи лесных пожаров произошло в апреле в Сибири

В Сибири за прошедший месяц потушено 1426 лесных пожаров. Больше всего лесов горело в Красноярском крае (480 случаев), Омской (277), Новосибирской (219), Иркутской областях (187). В Томской области в апреле произошло 67 лесных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.

С 1 по 30 апреля лесопожарные службы ликвидировали в 54 регионах России 3 495 лесных пожаров. В 1325 случаях причинами лесных пожаров стали выжигания сухой травы и переход в лес огня с сопредельных земель сельхозназначения и иных категорий.

По состоянию на 1 мая 2020 года лесопожарные службытушат 56 лесных пожаров на площади около 60 тысяч га в 10 регионах (в Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Амурской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Алтай, Тыва, Еврейской автономной области).



Наиболее сложная ситуация в Забайкальском крае. Там из-за сильного ветра возникла угроза перехода лесного пожара на село Авдей.



«Лесопожарные силы работают профессионально, но риск вспышки лесных пожаров в майские праздники велик. Такая ситуация не только в Забайкальском крае, но и других регионах. Несмотря на режим самоизоляции, рекреационная нагрузка на природные территории растет. Лесная охрана, подразделения МЧС, МВД, местные власти, общественные организации усилили патрулирование, все пожарные и лесопожарные службы находятся в режиме повышенной готовности», — отмечает заместитель Руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.





С 20 апреля на территории Томской области установлен пожароопасный режим. В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах с 18 апреля ввели особый противопожарный режим.



Если вы увидели, что где-то горит трава, нужно сообщить об этом на номер 101 или 112. Если стали свидетелем лесного пожара, следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.





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