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06 октября,
2020
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Новости

Почти половина жителей Сибири дышит загрязненным воздухом

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Более 40 % населения Сибири живет в условиях загрязненного воздуха, заявил на выездном совещании Совбеза заместитель полпреда президента РФ в СФО Александр Бутин. Глава Совбеза отметил, что экологическая обстановка в ряде регионов СФО остается неблагополучной. 

Почти половина жителей Сибири дышит загрязненным воздухом
Фото: кадр из фильма «Черное небо в Красноярске: кто виноват и что делать?»

«В крупных промышленных центрах Сибирского федерального округа проблемой остается загрязнение атмосферного воздуха. Доля населения, проживающая в неблагоприятных условиях, составляет более 40 %», — цитирует Александра Бутина «ТАСС».


Бутин считает, что для сибирских городов типична ситуация с введением режима «черного неба». При этом глава Совбеза Николай Патрушев назвал экологическую обстановку в части регионов СФО напряженной. По его мнению, это ухудшает качество жизни населения и повышает социальную напряженность.

При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий до сих пор не перешли на наилучшие доступные технологии, не проводят необходимую технологическую модернизацию, — отметил глава Совбеза. 

Напомним, в феврале 2020 года Красноярск возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. За год здесь неоднократно вводился режим «черного неба», а журналист Алексей Пивоваров по просьбам жителей снял фильм о загрязнении. Режим «черного неба» также регулярно вводят в городах Кузбасса. 

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