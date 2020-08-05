Добрые новости
05 августа,
2020
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Новости

Почти половина иностранцев из Центра временного содержания смогла покинуть Россию

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Из 48 иностранцев, находившихся в томском Центре временного содержания, 22 смогли вернуться на родину. Об этом 4 августа сообщила ТВ2 Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова. Она уточнила, что 24 человека, оставшихся в центре, подлежат депортации, еще двое - выдворению.

Центр временного содержания иностранных граждан
Центр временного содержания иностранных граждан

Из тех, кем наш аппарат продолжает заниматься, это гражданин Китая, гражданин Азербайджана, по нему как раз уже на уровне МИДа переписка идет. Все, с кем я встречалась, уехали, остается гражданин Украины, он завтра уезжает на родину», — рассказала Карташова.

Гражданина Китая должны были в ближайшее время отправить домой через Хабаровск, но помешала эпидемия чумы — несколько случаев заражения зафиксировали в Китае и Монголии.


Напомним, 20 июля 40 иностранцев из Центра временного содержания выступили против слишком продолжительного содержания в стесненных условиях центра (один из протестующих Эдгар Григорян рассказывал ТВ2, что мигранты жили всемером в комнате на 15 квадратных метров). Они вышли во двор учреждения, отказавшись возвращаться в комнаты, пока их проблемы не решат. Через несколько часов после начала протеста в учреждение приехали сотрудники МВД и омбудсмен Елена Карташова. В итоге девять иностранцев смогли вернуться домой уже 23 июля.

Елена Карташова беседует с Эдгаром Григоряном. Он также смог вернуться на родину
Елена Карташова беседует с Эдгаром Григоряном. Он также смог вернуться на родину

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