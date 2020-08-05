Почти половина иностранцев из Центра временного содержания смогла покинуть Россию

Из 48 иностранцев, находившихся в томском Центре временного содержания, 22 смогли вернуться на родину. Об этом 4 августа сообщила ТВ2 Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова. Она уточнила, что 24 человека, оставшихся в центре, подлежат депортации, еще двое - выдворению.

Из тех, кем наш аппарат продолжает заниматься, это гражданин Китая, гражданин Азербайджана, по нему как раз уже на уровне МИДа переписка идет. Все, с кем я встречалась, уехали, остается гражданин Украины, он завтра уезжает на родину», — рассказала Карташова.

Гражданина Китая должны были в ближайшее время отправить домой через Хабаровск, но помешала эпидемия чумы — несколько случаев заражения зафиксировали в Китае и Монголии.





Напомним, 20 июля 40 иностранцев из Центра временного содержания выступили против слишком продолжительного содержания в стесненных условиях центра (один из протестующих Эдгар Григорян рассказывал ТВ2, что мигранты жили всемером в комнате на 15 квадратных метров). Они вышли во двор учреждения, отказавшись возвращаться в комнаты, пока их проблемы не решат. Через несколько часов после начала протеста в учреждение приехали сотрудники МВД и омбудсмен Елена Карташова. В итоге девять иностранцев смогли вернуться домой уже 23 июля.