Почти 800 человек заболели коронавирусом в Томской области

Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 384 человека.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 04.06.2020 остаются 313 тыс. 885 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 11,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. 307 тыс. тестов за последние сутки.

В Сибири коронавирусом заболели 20 тысяч человек. Больше 200 из них умерли.





В Томской области зарегистрированы 797 случаев заболевания коронавирусом: 398 на лечении (307 в стационарах, 91на самоизоляции), 385 выздоровели, 14 умерли.





Госпитализированы 16 заболевших, диагноз которых подтвердился сегодня. Пятеро с симптомами ОРВИ доставлены в инфекционное отделение больницы №3 Томска, 11 пациентов с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части №2 и СибГМУ. Еще у 16 коронавирус протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.





В течение суток установлены источники заражения 19 человек – это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.





На сегодня в стационарах проходят лечение 307 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

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В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 148 человек.





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