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04 июня,
2020
Новости

Почти 800 человек заболели коронавирусом в Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Врачи подтвердили новых 32 случая заболевания коронавирусом в Томской области. Общее число заболевших достигло 797 человек.


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах. 


Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 384 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 11,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. 307 тыс. тестов за последние сутки. 


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 04.06.2020 остаются 313 тыс. 885 человек.

В Сибири коронавирусом заболели 20 тысяч человек. Больше 200 из них умерли. 

В Томской области зарегистрированы 797 случаев заболевания коронавирусом: 398 на лечении (307 в стационарах, 91на самоизоляции), 385 выздоровели, 14 умерли.

Госпитализированы 16 заболевших, диагноз которых подтвердился сегодня. Пятеро с симптомами ОРВИ доставлены в инфекционное отделение больницы №3 Томска, 11 пациентов с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части №2 и СибГМУ. Еще у 16 коронавирус протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 19 человек – это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходят лечение 307 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 148 человек.


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