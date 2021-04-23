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23 апреля,
2021
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Почти 7300 доз новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона» поступит в Томскую область

ТВ2
ТВ2
6 минут назад

Томская область получит еще 24 тысячи доз вакцины от CОVID-19, включая новосибирскую «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба обладминистрации. В ближайшие две недели в регион поступит 7 290 доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной  новосибирским научно-исследовательским  институтом вирусных инфекций «Вектор».

По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после введения второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.


По данным научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», у получивших вакцину «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются в 94% случаев, вакцина защитит привившегося от СOVID-19 минимум на год.


В Томской области первым компонентом вакцины привились 66 191 человек, 39 483 завершили иммунизацию, поставив два компонента. 

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