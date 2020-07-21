Почти 63 тысячи жителей Сибири заболели коронавирусом. Карта
Томская область занимает шестое место в Сибири по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек. Показатель выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 323,9. С 13 июля он вырос на 42 пункта, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В СФО, по данным ИЦК на 20 июля, общий показатель составляет 349,9 случая на 100 тысяч человек.
Наибольший показатель выявленных случаев на 100 тыс. жителей в регионе по-прежнему в Республике Тыва – 1790,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 90 пунктов. На втором месте по приросту заболевших в СФО — Республика Алтай, которая отстает от Тывы более чем в три раза.
Самым благополучным регионом в СФО все так же остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 103,5 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области в 17 раз ниже, чем в Тыве. По этому показателю Кузбасс все так же уступает городу Севастополь (68,0 случаев) и Республике Крым (50,7 случая).
За неделю коэффициент заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России вырос на 29,8 пункта и теперь достигает значения 529,5.
20 июля в РФ официально зафиксировано 777 тысяч 486 случаев коронавирусной инфекции. В Сибири почти 63 тысячи заболевших. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Иркутской области (11 625), Красноярском крае (11 528), Новосибирской области (8186 человек). Меньше всего заболевших в Республике Алтай — 1276.
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