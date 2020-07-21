Почти 63 тысячи жителей Сибири заболели коронавирусом. Карта

Томская область занимает шестое место в Сибири по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек. Показатель выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 323,9. С 13 июля он вырос на 42 пункта, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).





В СФО, по данным ИЦК на 20 июля, общий показатель составляет 349,9 случая на 100 тысяч человек.





Наибольший показатель выявленных случаев на 100 тыс. жителей в регионе по-прежнему в Республике Тыва – 1790,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 90 пунктов. На втором месте по приросту заболевших в СФО — Республика Алтай, которая отстает от Тывы более чем в три раза.