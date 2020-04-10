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10 апреля,
2020
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Новости

Почти 500 раз санавиация эвакуировала пациентов из районов Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За четыре месяца 2020 года санитарная авиация ОКБ эвакуировала из районов области 494 пациента, в том числе 37 детей, сообщила пресс-служба облздрава. При этом вертолетами эвакуировали 131 пациента.


«Самым маленьким из эвакуированных оказался новорожденный, которого вертолет доставил из Каргасокского района в областной перинатальный центр, самым пожилым — 90-летний пациент», — рассказал завотделением экстренной консультативной скорой медпомощи Сергей Моторин.


Чаще всего вертолеты санавиации летали за пациентами больниц Колпашева и Каргасокского района. У пациентов чаще всего встречались заболевания  кардиологического (в каждом четвертом случае), неврологического, акушерско-гинекологического и хирургического профилей.

Почти 500 раз санавиация эвакуировала пациентов из районов Томской области

«Одному из пациентов со сложной травмой кисти потребовалась срочная помощь врачей. Вертолетом в сопровождении медиков его доставили в ОКБ, пластические хирурги провели экстренную шестичасовую операцию по реплантации кисти. Сейчас пациент продолжает лечение в отделении и находится в удовлетворительном состоянии», — рассказал завотделением реконструктивной и пластической хирургии Александр Цуканов.


Отметим, в томской ОКБ на круглосуточном дежурстве находятся вертолеты МИ-8 и «Ансат». На бортах есть медтехника, которая позволяет поддерживать жизненно важные функции организма и оказывать помощь пациентам на борту. 

По информации облздрава, санавиация привлекается в самых сложных случаях. Например,  при угрозе жизни больного, когда при этом пациенту требуется высококвалифицированная медицинская помощь в специализированных центрах. 


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