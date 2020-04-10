Почти 500 раз санавиация эвакуировала пациентов из районов Томской области

За четыре месяца 2020 года санитарная авиация ОКБ эвакуировала из районов области 494 пациента, в том числе 37 детей, сообщила пресс-служба облздрава. При этом вертолетами эвакуировали 131 пациента.
«Самым маленьким из эвакуированных оказался новорожденный, которого вертолет доставил из Каргасокского района в областной перинатальный центр, самым пожилым — 90-летний пациент», — рассказал завотделением экстренной консультативной скорой медпомощи Сергей Моторин.
Чаще всего вертолеты санавиации летали за пациентами больниц Колпашева и Каргасокского района. У пациентов чаще всего встречались заболевания кардиологического (в каждом четвертом случае), неврологического, акушерско-гинекологического и хирургического профилей.
«Одному из пациентов со сложной травмой кисти потребовалась срочная помощь врачей. Вертолетом в сопровождении медиков его доставили в ОКБ, пластические хирурги провели экстренную шестичасовую операцию по реплантации кисти. Сейчас пациент продолжает лечение в отделении и находится в удовлетворительном состоянии», — рассказал завотделением реконструктивной и пластической хирургии Александр Цуканов.
Отметим, в томской ОКБ на круглосуточном дежурстве находятся вертолеты МИ-8 и «Ансат». На бортах есть медтехника, которая позволяет поддерживать жизненно важные функции организма и оказывать помощь пациентам на борту.
По информации облздрава, санавиация привлекается в самых сложных случаях. Например, при угрозе жизни больного, когда при этом пациенту требуется высококвалифицированная медицинская помощь в специализированных центрах.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!