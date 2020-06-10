Почти 50 млн рублей выделят на замену 10 ФАПов в Томской области

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) заменят в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах. На их переустройство в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» региону выделено 48,8 млн рублей.

На месте прежних ФАПов появятся новые, модульного типа, одноэтажные строения площадью 70 кв. метров. Здесь разместят кабинет приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств.





Сейчас идет монтаж ФАПов в Новомихайловке, Итатке, Тахтамышево и Сафроновке Томского района. В конце июня начнется монтаж коларовского ФАПа. Работы планируется завершить в июле, затем медучреждения будут проходить лицензирование.





Еще пять ФАПов в селах Копыловка, Нельмач, Варгатер, а также деревнях Сугот и Маракса заменят до конца сентября.





В прошлом году в регионе построили пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Всего по программе модернизации первичного звена до 2024 года в Томской области отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.





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