Добрые новости
10 июня,
2020
1
фото
Новости

Почти 50 млн рублей выделят на замену 10 ФАПов в Томской области

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) заменят в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах. На их переустройство в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» региону выделено 48,8 млн рублей.

ФАП в Чаинском районе
ФАП в Чаинском районе
Фото: пресс-служба обладминистрации

На месте прежних ФАПов появятся новые, модульного типа, одноэтажные строения площадью 70 кв. метров. Здесь разместят кабинет приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств.


Сейчас идет монтаж ФАПов в Новомихайловке, Итатке, Тахтамышево и Сафроновке Томского района. В конце июня начнется монтаж коларовского ФАПа. Работы планируется завершить в июле, затем медучреждения будут проходить лицензирование.


Еще пять ФАПов в селах Копыловка, Нельмач, Варгатер, а также деревнях Сугот и Маракса заменят до конца сентября.


В прошлом году в регионе построили пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Всего по программе модернизации первичного звена до 2024 года в Томской области отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Как оптимизация повлияла на состояние больниц в период коронавируса

Замгубернатора рассказал, когда в Томской области могут появиться новые больницы


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.