Почти 36 тысяч жителей Сибирского федерального округа заболели коронавирусом. Карта

Почти 36 тысяч жителей Сибирского федерального округа заболели коронавирусом. Больше всех заболевших в Красноярском крае (7726 человек), Иркутской (5528) и Новосибирской (5142) областях.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 22 июня.



В СФО общий показатель составляет 194,6 случая на 100 тысяч человек. По данному показателю эпидемическая картина в округе продолжает ухудшаться. Главный прирост дает Республика Тыва. Это «антилидер» в Сибири, там на 100 тысяч жителей отмечено уже 1073 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 271,5 пункта.



На 22 июня в Республике Тыва самый высокий показатель заболеваемости по всей России. Регион лидирует с огромным отрывом: ни один из субъектов РФ не приблизился к порогу даже в 800 случаев на 100 тысяч.



Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс, где на 100 тысяч человек — 50 случаев COVID-19. Здесь индекс на 100 тысяч более чем в 21,4 раза ниже, чем в Тыве. Как и неделю назад, по этому показателю Кузбасс уступает только Крыму (31,8 случая).





Томская область по состоянию на 22 июня остается на 7 месте в рейтинге регионов СФО по количеству выявленных случаев на 100 тысяч человек. Здесь индекс составляет 165,5 случаев на 100 тысяч жителей региона. С 15 июня он возрос — на 43,7 пункта.





По данным на 22 июня, число заболевших в регионе составляет 1785 человек. Выздоровел 791 пациент. Лечение от коронавируса продолжают 980 человек. Режим самоизоляции в Томской области продлен до 10 июля.





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