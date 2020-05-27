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27 мая,
2020
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Почти 30 тополей упали в Томске за прошедшие сутки из-за сильного дождя и ветра

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За сутки в Томске упали 28 тополей, еще девять надломилось. Сейчас специалисты анализируют состояние упавших деревьев.


Тополя уже убрали по ул. Пирогова, 12, Балагурной, 30, 1-й Ново-Деповской, 2, Белинского, 65 и 70, Пушкина, 65, Шевченко, 21/1 и др. В работе остаются адреса про ул. Советской, 7, Яковлева, 58.

Почти 30 тополей упали в Томске за прошедшие сутки из-за сильного дождя и ветра

Накануне в Томске прошел сильный ливень. Порывы ветра достигали 13 м/с. Оперативные службы города приняли сообщения о шести аварийных отключениях электроснабжения, двух отключениях холодного водоснабжения, одном снижении давления ХВС, пяти отключенных светофорах, пяти обрывах проводов, 19 упавших ветках и четырех повреждениях металлических листов на зданиях.

Ресурсоснабжающие компании, в частности, ООО «Горсети» и ПАО «Томская распределительная компания», в короткое время восстановили электроснабжение по ул. Героев Чубаровцев, Первомайской, Крымской, Пролетарской, Больничной, Садовой, в пос. Кузовлево, Реженка, Лоскутово и пр.

Коммунальные службы Томска остаются работать в режиме повышенной готовности вплоть до устранения последствий непогоды.

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