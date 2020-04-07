Почти 200 человек вернутся в Томскую область из-за рубежа

В Томскую область в ближайшее время могут вернуться около 200 человек из-за рубежа, сообщает пресс-служба обладминистрации. Все прибывшие должны пройти обязательный 14-дневный карантин.

«Ближайший аэропорт, принимающий сегодня рейсы из-за рубежа — новосибирский. Уже в аэропорту каждому прилетевшему вручается постановление Роспотребнадзора о необходимости его изоляции на 14 дней. Томичи, прибывшие в Новосибирск, могут остаться на указанный срок в местном обсерваторе. После осмотра их медиками они могут быть доставлены в Томскую область на организованном транспорте», — уточнил Иван Деев.





После прибытия в регион вернувшиеся обязаны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Или же им предлагается для размещения на две недели томский обсерватор. Как правило обсерватор для изоляции выбирают жители районов области или томичи, не желающие подвергать риску своих родственников, проживающих с ними совместно.





За два дня на территорию Томской области был доставлен из Новосибирска 41 человек. Две семьи выбрали проживание в обсерваторе.





«На самоизоляцию обязаны уйти все вернувшиеся из-за рубежа, а также прибывшие в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга. Анализы на наличие коронавирусной инфекции берутся только у тех, у кого появились симптомы респираторного заболевания», — отметил вице-губернатор.





На сегодняшний день в Томской области диагноз коронавирус был поставлен трем пациентам. Одна женщина уже вылечилась, состояние двоих заболевших удовлетворительное. В целом, было проведено более 4300 исследований на наличие коронавирусной инфекции.