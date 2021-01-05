Почти 1900 человек оставили заявку на вакцинацию от коронавируса

1844 жителя Томской области оставили заявку на вакцинацию от коронавируса на сайте covidtomsk.ru. Из них 167 человек старше 60 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«За эти дни мы получили заявки от 1619 томичей и 225 жителей районов области. Много желающих сделать прививку в Стрежевом и Колпашевском районе», — приводит канал слова руководителя областного центра удаленного мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Елены Таранухи.





Все заявки передаются в медицинские организации, которые затем составляют графики и приглашают людей для вакцинации.





Добавим, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Томской области 11 декабря. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Оставить заявку можно на сайте covidtomsk.ru.