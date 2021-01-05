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05 января,
2021
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Новости

Почти 1900 человек оставили заявку на вакцинацию от коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

1844 жителя Томской области оставили заявку на вакцинацию от коронавируса на сайте covidtomsk.ru. Из них 167 человек старше 60 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Почти 1900 человек оставили заявку на вакцинацию от коронавируса

«За эти дни мы получили заявки от 1619 томичей и 225 жителей районов области. Много желающих сделать прививку в Стрежевом и Колпашевском районе», — приводит канал слова руководителя областного центра удаленного мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Елены Таранухи.


Все заявки передаются в медицинские организации, которые затем составляют графики и приглашают людей для вакцинации.


Добавим, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Томской области 11 декабря. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Оставить заявку можно на сайте covidtomsk.ru.

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