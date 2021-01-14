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14 января,
2021
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Новости

Почти 1,5 миллиона собрали 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Шестилетнему Диме Мартынову из Стрежевого Томской области собрали 1 млн 490 тысяч рублей на операцию по восстановлению уха в Москве, сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». 

Дима Мартынов
Дима Мартынов

Дима Мартынов родился без правого уха. У Димы микротия и атрезия слухового прохода, паралич Белла, синдром Гольденхара.  


Чтобы восстановить ухо Димы, нужно прооперироваться в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России в Москве. Стоимость операции — 1 млн 490 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей многодетная семья накопила. 


Как рассказали ТВ2 в фонде, нужную сумму для Димы собрали за полтора месяца, помогали друзья и знакомые семьи. 


Сегодня на расчетный счет поступили последние необходимые 84 тысячи рублей, собранные на всех благотворительных мероприятиях в Кожевниковском районе. 

Почти 1,5 миллиона собрали 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве
Почти 1,5 миллиона собрали 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве

— Через месяц летим на операцию, — говорит мама Димы Венера Мартынова. — Не ожидали, что сбор так быстро закроется! Благодарим и обнимаем каждого, кто участвовал в сборе для Димы. Столько детей подключилось к акции! Это было так неожиданно для нас. Столько выдумки проявили ребятишки из Кожевниковского района. Все наши мысли теперь устремлены в будущее. Как все пройдет? Волнуемся и ждем, конечно, этой операции.


Как помогали Диме, можно посмотреть в Instagram.

Узнать о том, как можно помочь другим детям фонда «Обыкновенное чудо»,  можно по ссылке

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