Почти 1,5 миллиона собрали 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве
Шестилетнему Диме Мартынову из Стрежевого Томской области собрали 1 млн 490 тысяч рублей на операцию по восстановлению уха в Москве, сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».
Дима Мартынов родился без правого уха. У Димы микротия и атрезия слухового прохода, паралич Белла, синдром Гольденхара.
Чтобы восстановить ухо Димы, нужно прооперироваться в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России в Москве. Стоимость операции — 1 млн 490 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей многодетная семья накопила.
Как рассказали ТВ2 в фонде, нужную сумму для Димы собрали за полтора месяца, помогали друзья и знакомые семьи.
Сегодня на расчетный счет поступили последние необходимые 84 тысячи рублей, собранные на всех благотворительных мероприятиях в Кожевниковском районе.
— Через месяц летим на операцию, — говорит мама Димы Венера Мартынова. — Не ожидали, что сбор так быстро закроется! Благодарим и обнимаем каждого, кто участвовал в сборе для Димы. Столько детей подключилось к акции! Это было так неожиданно для нас. Столько выдумки проявили ребятишки из Кожевниковского района. Все наши мысли теперь устремлены в будущее. Как все пройдет? Волнуемся и ждем, конечно, этой операции.
Как помогали Диме, можно посмотреть в Instagram.
Узнать о том, как можно помочь другим детям фонда «Обыкновенное чудо», можно по ссылке.
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