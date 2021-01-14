Почти 1,5 миллиона собрали 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве

Шестилетнему Диме Мартынову из Стрежевого Томской области собрали 1 млн 490 тысяч рублей на операцию по восстановлению уха в Москве, сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

Дима Мартынов родился без правого уха. У Димы микротия и атрезия слухового прохода, паралич Белла, синдром Гольденхара.





Чтобы восстановить ухо Димы, нужно прооперироваться в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России в Москве. Стоимость операции — 1 млн 490 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей многодетная семья накопила.





Как рассказали ТВ2 в фонде, нужную сумму для Димы собрали за полтора месяца, помогали друзья и знакомые семьи.





Сегодня на расчетный счет поступили последние необходимые 84 тысячи рублей, собранные на всех благотворительных мероприятиях в Кожевниковском районе.