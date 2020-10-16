Почти 130 врачей Томской области заразились коронавирусом за последнее время

По его словам, сложная ситуация усугубляется тем, что во многих учреждениях здравоохранения болеют и руководители, и их заместители. Сейчас они работают на удаленке.

«По приблизительным оценкам, сейчас болеют 120-130 медиков. Это «скорая помощь», поликлиники, ОКБ. В связи с этим есть нехватка медицинских работников», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» Ивана Деева.

До 130 томских медиков в настоящее время заражены коронавирусом, сообщил вице-губернатор Томской области Иван Деев в пятницу. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом около 480 медицинских работников.

Последние несколько дней томичи жалуются на работу скорых и поликлиник. Они говорят, что нередко врача приходится ждать несколько суток. По данным облздрава, дефицит сотрудников бригад скорой помощи в Томске в настоящее время составляет 108 человек. При этом в день поступают более 1800 вызовов.





Чтобы облегчить работу скорой, в Томской области запускают «горячую линию» для пациентов с COVID-19. На ней будут работать три группы врачей по десять человек, которые будут принимать звонки 24 часа в сутки.





«Специалисты «горячей линии» смогут вызвать пациенту врача на дом или «скорую помощь», в зависимости от ситуации. Центр будет контролировать посещение медиком пациента», — сказал Деев.





На этой линии будут работать молодые врачи, которые будут иметь доступ к амбулаторным картам пациентов и смогут вносить туда все изменения, отметил вице-губернатор.





«Они будут работать по специально разработанным опросникам, которые помогут понять состояние пациентов — нужна консультация или вызов «скорой помощи». Также центр будет помогать с оформлением больничных, решать вопросы о выписке медикаментов», —уточнил Деев.