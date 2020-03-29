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29 марта,
2020
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«Почта России» не будет работать 3 дня из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

С 30 марта по 1 апреля большинство отделений почты будут закрыты для посещения клиентами, сообщает пресс-служба «Почты России».

«Почта России» не будет работать 3 дня из-за коронавируса

«Чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме», — говорится в сообщении «Почты России».


По горячей линии «Почты России» ТВ2 сообщили, что в Томске абсолютно все отделения связи прекратят работу с клиентами в отделениях с 30 марта по 1 апреля


«Почта России» рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами и готова оказать необходимые услуги на дому. Речь идет о выплатах пенсий, социальных пособий, приеме коммунальных платежей, доставке писем.

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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