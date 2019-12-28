Почему Сергей Жвачкин до сих пор не выполнил поручение президента по памятникам культуры

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На итоговом заседании Градостроительного совета при губернаторе Томской области (который традиционно Сергей Жвачкин пропустил) председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия региона Елена Перетягина рассказала, что отредактированный проект границ исторического поселения Томска вновь направлен в Министерство культуры с сопроводительным письмом от администрации Томской области. Назван новый срок утверждения границ — 15 января 2020 года. Таким образом, поручение президента РФ Владимира Путина «обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения» в срок до 31 мая 2019 года до сих пор не выполнено.

Елена Перетягина извинилась перед членами Градосовета, что не может показать сам проект, потому что он очень большой, но рассказала что любой желающий может его посмотреть на сайте департамента в разделе «Перечень исторических поселений Томской области».

Главный архитектор Томской области Евгений Паршуто, который руководил итоговым заседанием, подчеркнул, что проект границ исторического поселения опубликован сознательно, чтобы показать, мол, у областных властей никаких секретов от общественности нет. Напомним, с просьбой разместить проект в открытом доступе выступало региональное отделение ВООПИиК и Клуб активных горожан и на встрече в «Точке кипения» Евгений Паршуто пообещал это сделать. Обещание сдержал: https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/220417.

Далее Елена Перетягина рассказала, что с момента утверждения границ исторического Томска на майском Градосовете прошло несколько совещаний в Минкульте. Последнюю версию с учетом доработки проекта в обладминистрации получили только 5 декабря 2019 года. После этого были проведены видеоселекторные совещания с участием местного ВООПИиК, который высказал свои замечания, и более того, направил обращение на имя президента РФ, в котором говорится, что проект опять принимается в спешке и областные власти хотят «продавить» его в Минкульте любыми путями.

В распоряжении редакции ТВ2 есть это обращение. Глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Мария Бокова пишет:

Сложившуюся ситуацию оцениваем как преднамеренно созданную волокиту исполнения поручения президента при отсутствии надлежащего контроля со стороны ответственных лиц. Сегодня уполномоченные структуры пытаются переложить ответственность за срыв сроков исполнения поручений президента РФ на общественников. Обстоятельства внесения в мае 2019 г. изменений в проект, прошедший судебную экспертизу, послужившие основанием для его оспаривания и дальнейшей «доработки» откровенно в сторону ослабления градостроительных регламентов, сокращения предмета охраны, обеспечения неприкосновенности существующих и создания новых диссонирующих объектов в историческом поселении федерального значения, на наш взгляд, заслуживают пристального внимания. И, в частности, проверки на наличие коррупционной составляющей при «доработке» проекта. Поскольку до настоящего времени продолжается выдача разрешений и согласование нового строительства в исторических районах, с нарушением регламентов, установленных действующим ПЗО (проект зон охраны). Общественный резонанс вызвала стройка по ул. Карташова, 16. Сегодня на регламентном участке, на месте деревянного дома архитектора П. Федоровского, идет активное строительство четырехэтажного кирпичного многоквартирного дома, с нарушением ограничений по материалу. Проект границ территорий и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Томск принимается в спешке.

Елена Перетягина рассказала, что ее комитет работает над замечаниями общественников, и пояснила, какие изменения прошли в проекте. «Основные изменения касались списка градоформирующих объектов. Изначально в нем было 1800 объектов, сейчас осталось 1486 домов. Кроме того, изменения коснулись определения границ исторических районов, частично изменения коснулись регламентов с увеличением высотности размещаемых объектов практически на три метра. Это и вызывает возмущение у ВООПИиК», — рассказала председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия региона.

Напомним, четыре года назад администрация Томской области с подачи питерской компании «Ленгипрогор» хотела было отказаться от федерального статуса Томска как исторического города. После поднятого градозащитниками скандала в «белом доме» сделали вид, что таких намерений ни у кого не было, что администрацию неправильно поняли.

В феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения. 8 мая 2019 года трехлетний конфликт между разработчиками проекта ЦНРПМ и мэрией Томска на Градосовете был разрешен, проект утвержден. Однако впоследствии выяснилось, что в самый последний момент в проект были внесены изменения, с которыми не согласилось местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Утверждение границ исторического Томска вновь затягивается.