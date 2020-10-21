«Почему не строят больницы?»: в Томске продолжаются пикеты в поддержку роддома №4
В Томске продолжаются пикеты против перепрофлирования роддома №4 под ковидный госпиталь. Участница одиночного пикета Алина Чебан отметила, что «медицинскую помощь нужно оказывать не в ущерб остальным».
«Почему у нас не строят новые госпитали? Выделяются огромные деньги из федерального, местного бюджета, закупается оборудование, но при этом нет постройки или реставрации зданий под ковидный госпиталь, в чем так нуждаются люди. У нас забирают больницы, роддома, забывая, что люди также продолжают болеть. Людям нужна медицинская помощь, но не в ущерб остальным», — прокомментировала девушка ТВ2.
Алина рассказала, что после закрытия респираторного госпиталя в роддоме, обращаться она туда не планирует.
«Там будет инфекция, которая появится после того, как там лежали больные. Это просто роддом под снос. Если людей, которые болеют коронавирусом и умирают, хоронят в мешках, засыпая всем, чем только можно, чтобы этот вирус умер, то как может убрать вирус обычная мойка? Это не поможет».
«Дом офицеров, военный госпиталь — почему эти здания не отреставрировали? Еще год назад было известно про ковид, было понятно, что это ни на месяц, ни на два. Почему сначала Правительство всех вводило в заблуждение, говоря, что это не страшнее гриппа, а сейчас от этого умирают и умирают пачками. Где качественная медицинская помощь? Где деньги, которые тратятся на это? Кто будет нести ответственность за смерть людей, которые умерли не от ковида, а от того, что им вовремя не оказали медицинскую помощь? Люди просто не могут пойти и получить помощь. Если у нас действительно столько много больных, почему мы это не делали загодя? Почему мы летом занимались обнулением, а не постройкой госпиталя?»
В Томской области число больничных коек за пять лет уменьшилось на 900. Количество коек для инфекционных больных также стало меньше почти на 100. Параметр обеспеченности на 10 тысяч жителей сократился с 4,50 в 2013 году до 3,56 в 2018-м, следует из данных Минздрава.
При этом в 2010 году был ликвидирован Томский военно-медицинский институт. Здания ТВМИ стоят пустыми уже десять лет. В них несколько раз проходили пожары. По оценкам мэрии, на капитальный ремонт или реконструкцию здания на Кирова, 49 потребуется порядка миллиарда рублей. При этом, РПЦ по-прежнему претендует на данный объект.
Ранее власти региона планировали строительство 15 больниц. На это необходимо порядка 150 миллиардов рублей. Однако неизвестно, как пандемия скорректировала эти планы.
Из-за пандемии коронавируса в МСЧ № 2 (430 коек), МСЧ «Строитель» (75 коек), Больнице скорой мединской помощи (180 коек) были развернуты респираторные госпитали. С 22 октября ковид-госпиталь откроется и в роддоме №4, где оборудуют 300 коек. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали больше 40 тысяч человек.
В настоящее время в регионе 41,3% свободных коечных мест.
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