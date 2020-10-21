«Почему не строят больницы?»: в Томске продолжаются пикеты в поддержку роддома №4

В Томске продолжаются пикеты против перепрофлирования роддома №4 под ковидный госпиталь. Участница одиночного пикета Алина Чебан отметила, что «медицинскую помощь нужно оказывать не в ущерб остальным».

«Почему у нас не строят новые госпитали? Выделяются огромные деньги из федерального, местного бюджета, закупается оборудование, но при этом нет постройки или реставрации зданий под ковидный госпиталь, в чем так нуждаются люди. У нас забирают больницы, роддома, забывая, что люди также продолжают болеть. Людям нужна медицинская помощь, но не в ущерб остальным», — прокомментировала девушка ТВ2.





Алина рассказала, что после закрытия респираторного госпиталя в роддоме, обращаться она туда не планирует.





«Там будет инфекция, которая появится после того, как там лежали больные. Это просто роддом под снос. Если людей, которые болеют коронавирусом и умирают, хоронят в мешках, засыпая всем, чем только можно, чтобы этот вирус умер, то как может убрать вирус обычная мойка? Это не поможет».