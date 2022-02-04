«Почему ограничения только для детей»: сотрудники игровых парков записали обращение к губернатору

Сотрудники сети детских парков «Прятки Парк» записали обращение к администрации Томской области и к главе региона Сергею Жвачкину. С 1 февраля в регионе из-за введенных санитарных мер вновь не работают детские игровые комнаты и зоны.

«С 1 февраля 2022 года на территории Томской области был введен ряд ограничительных мер, которые коснулись только детских игровых комнат. Нас закрыли до 1 марта, тогда как кинотеатры, общепит и сфера концертной деятельности продолжают работать легально с ограничениями, введенными ранее. За последние полгода мы уже дважды полностью останавливали свою деятельность. Наше руководство пытается сохранить коллективы, выплачивать зарплату и аренду. Насколько их хватит? Мы не знаем! Меньше всего нам бы хотелось терять официальную и стабильную работу и мы просто хотим работать. Честно! Открыто! Легально! Просим ответить нам и нашим семьям, что будет с детскими центрами после 1 февраля 2022 года», — говорится в тексте обращения.

Напомним, с 1 февраля в Томской области введен ряд новых ограничений. Таким образом, до улучшения обстановки приостанавливается плановая медпомощь, кроме пациентов, для которых отсрочка критична для здоровья. С 1 февраля до 1 марта учреждения дополнительного образования переведены на дистанционный режим работы, запрещаются любые массовые мероприятия в общепите и услуги детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон. Также запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан. Исключение — мероприятия, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей, их заполняемость не должна превышать 50%.

Школы будут переводиться на дистанционный режим не менее чем на неделю, если 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. Предприятиям и коллективам запрещено проводить собрания и массовые мероприятия. У правоохранительных органов есть все полномочия – вплоть до закрытия учреждений-нарушителей.

Накануне в Томской области было подтверждено больше 1200 случаев ковида (801 по региону и 436 в Северске). Рекорды суточной заболеваемости ковидом обновляются в России уже почти две недели. Это вызвано распространением в России омикрон-штамма. По состоянию на 3 февраля он был обнаружен в 83 регионах России.