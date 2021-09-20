Появились результаты голосования на выборах в Госдуму

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В России официально завершились выборы. После обработки 9,08 % бюллетеней, по данным ЦИК, на первом месте находится партия «Единая Россия» (38,75 % голосов), далее идут КПРФ (25,06%), ЛДПР (9,6 %), «Новые люди» (7,88 %), «Справедливая Россия» (6,64 %). У «Партии пенсионеров» — 3,6 % голосов, «Коммунистов России» — 1,59 %, РЭП «Зеленые» — 1,2 %, «Российской партии свободы и справедливости» — 0,91 %, у «Яблока» — 0,83 % голосов, партии «Родина» — 0,68 %, «Зеленой альтернативы» — 0,62 %, «Партии роста» — 0,34 %, а у «Гражданской платформы» — 0,16 %.

Вот какие партии поддержали на выборах в Госдуму в Томской области. 181 округ: ♦Единая Россия — 32,68% ♦КПРФ — 21,77% ♦ЛДПР - 14,9% ♦Новые люди - 9,17% ♦Справедливая Россия - 6,72. 182 округ: ♦Единая Россия — 38,45%, ♦ЛДПР — 17,83%, ♦КПРФ — 16,12%, ♦"Справедливая Россия" — 8,06%, ♦Новые люди" — 5,74%.