Появились результаты голосования на выборах в Госдуму

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Все результаты голосования на территории Томской области
В России официально завершились выборы. После обработки 9,08 % бюллетеней, по данным ЦИК, на первом месте находится партия «Единая Россия» (38,75 % голосов), далее идут КПРФ (25,06%), ЛДПР (9,6 %), «Новые люди» (7,88 %), «Справедливая Россия» (6,64 %).
У «Партии пенсионеров» — 3,6 % голосов, «Коммунистов России» — 1,59 %, РЭП «Зеленые» — 1,2 %, «Российской партии свободы и справедливости» — 0,91 %, у «Яблока» — 0,83 % голосов, партии «Родина» — 0,68 %, «Зеленой альтернативы» — 0,62 %, «Партии роста» — 0,34 %, а у «Гражданской платформы» — 0,16 %.
Вот какие партии поддержали на выборах в Госдуму в Томской области.
181 округ:
♦Единая Россия — 32,68%
♦КПРФ — 21,77%
♦ЛДПР - 14,9%
♦Новые люди - 9,17%
♦Справедливая Россия - 6,72.
182 округ:
♦Единая Россия — 38,45%,
♦ЛДПР — 17,83%,
♦КПРФ — 16,12%,
♦"Справедливая Россия" — 8,06%,
♦Новые люди" — 5,74%.
Остальные партии в Томской области не набрали 5% голосов. У "Яблока" — 2,12% на 182 округе и 1,68% на 181. У "Партии Роста" 1,35% на 181 и 0,83% на 182.