Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Появились результаты голосования на выборах в Госдуму
Новости

Появились результаты голосования на выборах в Госдуму

ТВ2 ТВ2

Читайте по теме:

Все результаты голосования на территории Томской области

В России официально завершились выборы. После обработки 9,08 % бюллетеней, по данным ЦИК, на первом месте находится партия «Единая Россия» (38,75 % голосов), далее идут КПРФ (25,06%), ЛДПР (9,6 %), «Новые люди» (7,88 %), «Справедливая Россия» (6,64 %).

У «Партии пенсионеров» — 3,6 % голосов, «Коммунистов России» — 1,59 %, РЭП «Зеленые» — 1,2 %, «Российской партии свободы и справедливости» — 0,91 %, у «Яблока» — 0,83 % голосов, партии «Родина» — 0,68 %, «Зеленой альтернативы» — 0,62 %, «Партии роста» — 0,34 %, а у «Гражданской платформы» — 0,16 %.

Вот какие партии поддержали на выборах в Госдуму в Томской области. 

181 округ:

♦Единая Россия — 32,68%

♦КПРФ — 21,77%

♦ЛДПР - 14,9%

♦Новые люди - 9,17%

♦Справедливая Россия - 6,72.

182 округ:

♦Единая Россия — 38,45%,

♦ЛДПР — 17,83%,

♦КПРФ — 16,12%,

♦"Справедливая Россия" — 8,06%,

♦Новые люди" — 5,74%.

Остальные партии в Томской области не набрали 5% голосов. У "Яблока" — 2,12% на 182 округе и 1,68% на 181. У "Партии Роста" 1,35% на 181 и 0,83% на 182.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.