По «Золотому кольцу Сибири» отправился первый путешественник

«Наконец сегодня мы открываем «Золотое кольцо Сибири». К сожалению, этим летом мы не смогли отправить первого путешественника из-за пандемии, но делаем это сегодня — у нас есть молодой велопутешественник Егор Ковальчук, который взял на себя миссию проехать по маршруту «Золотое кольцо Сибири», открыть его не только для россиян, но и для зарубежных гостей. Самое главное, что в этом проекте, кроме культурно-исторического, познавательного, этнографического, гастрономического туризма, мы включаем еще велотуризм. И Егор как раз протестирует возможности велотуризма по Сибири», — сообщила координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.



Калюжная отметила, что велопутешествие по «Золотому кольцу» - важный этап для развития внутреннего туризма, демонстрирующий, помимо традиционных видов туризма, ещё и возможности велотуризма в Сибири.



«Томская область — один из старейших регионов Сибири, и очень отрадно, что Томск — точка входа. И Сибирь начнется с того, что это не просто дикий, холодный, неизведанный край, но это еще и сосредоточение культуры, образованности, интересных туристических объектов», — отметила в свою очередь председатель областного комитета по развитию внутреннего и въездного туризма Ирина Лахтионова.



«Сейчас маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. И моя задача — показать Сибирь. Она действительно интересна. На мне сейчас лежит большая ответственность — транслировать, вобрать самое лучшее и отдать это, показать мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом», — отметил Егор Ковальчук.



По итогу будут созданы видеофильмы о маршруте. Велопутешествие организаторы посвятили 175-летию Русского географического общества.

