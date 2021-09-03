«По Вам особая ситуация»: Ксения Фадеева получила протокол за оставление места ДТП, хотя аварии не было

В своем телеграм-канале Ксения сообщила, что ей позвонили сотрудники ГИБДД и сообщили, что 26 августа она оставила место аварии.

«Якобы, при выезде с Тверской, 100 шоркнула бампер соседней машины и уехала, — сообщила депутат. — Стала разбираться, съездила на Тверскую, там по этому адресу салон красоты. Там мне сказали, что, действительно, есть в нем такая Наталья Федосеева. Я с ней созвонилась. Реагировала Наталья нервно, но согласилась встретиться 2 сентября в 10 утра, там же. Приезжаю. Ждут меня там сотрудники ГИБДД, осматривают машину, предлагают проехать с ними. Соответственно, с Натальей я не встретилась, поехала с сотрудниками, взяли объяснения с меня».

3 августа Ксения Фадеева вместе с сотрудниками ГИБДД просмотрела записи с камеры наблюдений, установленной на здании. На видео депутат выезжает с места парковки, не задевая соседнюю машину. По словам Ксении, сотрудник ГИБДД тоже не увидел столкновения, но сообщил, что руководство «запретило прекращать производство по делу», увидев фамилию Фадеевой.