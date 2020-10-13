По требованию прокуратуры в Южных воротах построят очистные сооружения

Прокуратура Томского района нашла нарушение градостроительного законодательства при строительстве одной из улиц в микрорайоне Южные ворота.





Как сообщает ведомство, проект предусматривает строительство улицы Виталия Грачева с закрытой системой отведения ливневых сточных вод в ручей через очистные сооружения. Но проверка показала, что «ТОМ-ДОМ ТДСК» не построил очистные сооружения, при этом напрямую провел ливневую канализацию в русло ручья. Это «создавало угрозу попадания неочищенных поверхностных стоков в ручей и на рельеф». Компанию попросили устранить нарушения.





«В настоящее время незаконно установленная труба демонтирована, застройщиком получено разрешение на строительство очистных сооружений», — добавили в ведомстве.