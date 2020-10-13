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13 октября,
2020
Новости

По требованию прокуратуры в Южных воротах построят очистные сооружения

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура Томского района нашла нарушение градостроительного законодательства при строительстве одной из улиц в микрорайоне Южные ворота.


Как сообщает ведомство, проект предусматривает строительство улицы Виталия Грачева с закрытой системой отведения ливневых сточных вод в ручей через очистные сооружения. Но проверка показала, что «ТОМ-ДОМ ТДСК» не построил очистные сооружения, при этом напрямую провел ливневую канализацию в русло ручья. Это «создавало угрозу попадания неочищенных поверхностных стоков в ручей и на рельеф». Компанию попросили устранить нарушения.


«В настоящее время незаконно  установленная труба демонтирована, застройщиком  получено разрешение на строительство очистных сооружений», — добавили в ведомстве.

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