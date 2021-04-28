По талонам — 25 человек: в ГИБДД Томска уже несколько дней многочасовые очереди

В отделениях ГИБДД Томска снова многочисленные очереди. Томичи по несколько часов ждут приема, чтобы зарегистрировать автомобиль или поменять права. Посетители отмечают, что записаться на прием через Госуслуги, чтобы зарегистрировать автомобиль, не получается из-за технического сбоя.





«Через Госуслуги в Томске запись на месяц вперед. Хорошо, что есть пропуск в Северск, там на следующий день зарегистрировали», — говорит один из жителей Томска Виктор.





По словам очевидцев, за сегодняшнее утро было выдано только 25 талонов. При этом, запись на получение или замену водительских прав доступна.