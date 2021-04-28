По талонам — 25 человек: в ГИБДД Томска уже несколько дней многочасовые очереди

В отделениях ГИБДД Томска снова многочисленные очереди. Томичи по несколько часов ждут приема, чтобы зарегистрировать автомобиль или поменять права. Посетители отмечают, что записаться на прием через Госуслуги, чтобы зарегистрировать автомобиль, не получается из-за технического сбоя.
«Через Госуслуги в Томске запись на месяц вперед. Хорошо, что есть пропуск в Северск, там на следующий день зарегистрировали», — говорит один из жителей Томска Виктор.
По словам очевидцев, за сегодняшнее утро было выдано только 25 талонов. При этом, запись на получение или замену водительских прав доступна.
В свою очередь, 21 апреля пресс-служба регионального УМВД опубликовала информацию о том, как поставить автомобиль на учет.
«В целях снижения рисков образования очередей при планировании посещения МРЭО, рекомендуем учитывать наиболее загруженные часы и дни приема граждан, а именно: вторник с 08:00 до 10:00, с 13:00 до 14:00, суббота с 08:00 до 10:00, с 13:00 до 14:00», — подчеркивает ведомство.
Пресс-служба отмечает, что для удобства томичей реализована функция «предварительная запись» на прием. Так записаться можно через портал Госуслуг или взять талон в терминале. Кроме того получить водительские права томичи могут в многофункциональных центрах «Мои документы».
«Наиболее доступным и комфортным для заявителей продолжает оставаться электронный способ получения государственных услуг. Преимуществами подачи заявлений на получение государственных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу в сети Интернет www.gosuslugi.ru являются: круглосуточная доступность, заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет; 30%скидка по оплате государственной пошлины; отсутствие очередей; отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на оказание государственных услуг», — подчеркивает пресс-служба УМВД.
Добавим, что это не первый подобный сбой в работе портала Госуслуг.