Под суд пойдет томич, заставивший двух женщин взять для него кредиты

«По версии следствия в ноябре 2018 года обвиняемый уговорил двух знакомых молодых женщин получить кредитные банковские карты и предоставить заемные деньги в его распоряжение. Полученные денежные средства обвиняемый обещал вложить в бизнес и вернуть женщинам с большими процентами, при этом исполнять обещанное не намеревался. В результате потерпевшие передали обвиняемому, в общей сложности, 700 тыс. рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.





Свою вину обвиняемый признал, пояснив, что деньги ему были нужны для погашения имевшихся у него долгов.





Уголовное дело направлено в суд.