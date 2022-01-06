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«По рублю за остановку»: жители Зонального недовольны подорожанием проезда

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Жители Томского района жалуются на увеличение стоимости проезда. 

В частности, жители Зонального отмечают, что с 1 января 2022 года им «прибавили по рублю за остановку». 

Автор:  Регион 70
Автор:  Регион 70

Проезд по маршруту Семилужки — Воронино стал дороже на пять рублей, в Корнилово стоимость проезда с некоторых остановок выросла на 11 рублей. 

«Зональному еще повезло что их автобусы по городу ходят. С Корнилово автобус идет только до второго микрорайона и проезд стоит 40 рублей», — пишет в комментариях в группе «Регион 70» Юлия. 

Департамент тарифного регулирования отсылает к постановлению, принятому 18 ноября 2021 года. Согласно его тексту, стоимость одного пассажиро-километра по межмуниципальным пригородным маршрутам увеличивается с 1,5874 до 1,6557, а по маршруту Северск — Томск — Томский район с 1,0167 до 1,0604.

В свою очередь, начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев отмечает, что информация о предстоящем повышении тарифов размещалась заранее.

«В данный момент пос. Зональная станция обслуживается несколькими межмуниципальными пригородными маршрутами — 130, 401, 442, 443. Часть жителей также пользуются маршрутами, проходящими через Богашевский тракт. Изменение стоимости проезда на пригородных маршрутах произведено в пределах утверждённого предельного размера тарифов с учётом особенностей экономики пригородных маршрутов. В соответствии с условиями госконтрактов, которые заключёны в 2020 году с перевозчиками, ежегодно должна проводиться индексация тарифов. Это обусловлено большей протяженностью пригородных маршрутов, нежели городских, меньшей пересадочностью  за пределами городской территории и, соответственно, разным пассажиропотоком. Учитывая хорошую транспортную доступность поселка, у жителей имеется возможность выбора маршрута», — приводит его комментарий Центр управления регионом.

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