«По рублю за остановку»: жители Зонального недовольны подорожанием проезда

В частности, жители Зонального отмечают, что с 1 января 2022 года им «прибавили по рублю за остановку».

Проезд по маршруту Семилужки — Воронино стал дороже на пять рублей, в Корнилово стоимость проезда с некоторых остановок выросла на 11 рублей.

«Зональному еще повезло что их автобусы по городу ходят. С Корнилово автобус идет только до второго микрорайона и проезд стоит 40 рублей», — пишет в комментариях в группе «Регион 70» Юлия.

Департамент тарифного регулирования отсылает к постановлению, принятому 18 ноября 2021 года. Согласно его тексту, стоимость одного пассажиро-километра по межмуниципальным пригородным маршрутам увеличивается с 1,5874 до 1,6557, а по маршруту Северск — Томск — Томский район с 1,0167 до 1,0604.