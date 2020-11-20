По решению суда мэр Томска Иван Кляйн временно отстранен от должности

Кировский суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении от должности мэра Томска Ивана Кляйна, сообщили ТВ2 в пресс-службе суда. «Решение принял сегодня дежурный судья, и Иван Кляйн временно отстранен от должности по заявлению Следственного комитета», — сказал собеседник ТВ2.

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 14 ноября судья Кировского суда Алексей Карпов отправил Ивана Кляйна в СИЗО до 13 января 2021 года. 17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.





Ранее Иван Кляйн не признал свою вину, назвав уголовное дело ошибкой. Добавим, что также под стражу сроком на два месяца поместили начальника юридического отдела «Томского пива» Вячеслава Литвина. По данным Телеграм-канала Tomskpolit, Вячеслав Литвин якобы выступал посредником между Иваном Кляйном и Ринатом Аминовым.





Добавим, несколько дней назад на платформе change.org появилась петиция за освобождение мэра Томска из-под стражи. На момент публикации новости ее подписали около двух тысяч человек.