Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. По просьбам томичей на пересечении ул. Яковлева и пер. Мариинский установили светофор
Новости

По просьбам томичей на пересечении ул. Яковлева и пер. Мариинский установили светофор

ТВ2 ТВ2

По многочисленным просьбам томичей на пересечении ул. Яковлева и пер. Мариинский подрядчики мэрии установили новый светофор. Он снабжен дополнительной добавочной секцией, разрешающей правый поворот с пер. Мариинский, сообщает пресс-служба мэрии.

Автор:  Администрация Томска

Пожелания горожан совершенно обоснованы: рядом с участком находится большое количество пешеходных территорий и учреждений образования. Чтобы сделать перемещение детей и взрослых здесь еще более безопасным и комфортным, на противоположной стороне ул. Яковлева ремонтные бригады обустраивают пешеходный тротуар. Также на пересечении с ул. Ачинской на действующий светофор установлена «совмещенная фаза» - дополнительный блок, который разрешает одновременное движение пешеходов и машин, совершающих поворот. О том, что впереди могут двигаться пешеходы, водителей информирует дополнительная секция с изображением человечка и стрелки белого цвета, - рассказал начальник городского департамента дорожного движения и благоустройства Николай Глебович.

Кроме того, в Томске к 1 сентября на пути к детсадам и школам установлено 20 «лежачих полицейских» (искусственные дорожные неровности), 600 светоотражающих знаков «Пешеходный переход», 75 знаков «Внимание, дети!», 45 знаков ограничения скорости до 40 километров в час.

Напомним, на ремонт улиц Яковлева и Красноармейской выделено 200 млн рублей. Согласно проекту, улица Яковлева будет отремонтирована от Пушкина до Красноармейской. А вот ремонт улицы Красноармейской пройдет от улицы Яковлева до проспекта Кирова. Все работы по ремонту проезжей части и тротуаров, согласно контракту, должны быть выполнены до 1 сентября.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.