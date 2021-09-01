По просьбам томичей на пересечении ул. Яковлева и пер. Мариинский установили светофор

Пожелания горожан совершенно обоснованы: рядом с участком находится большое количество пешеходных территорий и учреждений образования. Чтобы сделать перемещение детей и взрослых здесь еще более безопасным и комфортным, на противоположной стороне ул. Яковлева ремонтные бригады обустраивают пешеходный тротуар. Также на пересечении с ул. Ачинской на действующий светофор установлена «совмещенная фаза» - дополнительный блок, который разрешает одновременное движение пешеходов и машин, совершающих поворот. О том, что впереди могут двигаться пешеходы, водителей информирует дополнительная секция с изображением человечка и стрелки белого цвета, - рассказал начальник городского департамента дорожного движения и благоустройства Николай Глебович.