По просьбам томичей на пересечении ул. Яковлева и пер. Мариинский установили светофор

По многочисленным просьбам томичей на пересечении ул. Яковлева и пер. Мариинский подрядчики мэрии установили новый светофор. Он снабжен дополнительной добавочной секцией, разрешающей правый поворот с пер. Мариинский, сообщает пресс-служба мэрии.
Пожелания горожан совершенно обоснованы: рядом с участком находится большое количество пешеходных территорий и учреждений образования. Чтобы сделать перемещение детей и взрослых здесь еще более безопасным и комфортным, на противоположной стороне ул. Яковлева ремонтные бригады обустраивают пешеходный тротуар. Также на пересечении с ул. Ачинской на действующий светофор установлена «совмещенная фаза» - дополнительный блок, который разрешает одновременное движение пешеходов и машин, совершающих поворот. О том, что впереди могут двигаться пешеходы, водителей информирует дополнительная секция с изображением человечка и стрелки белого цвета, - рассказал начальник городского департамента дорожного движения и благоустройства Николай Глебович.
Кроме того, в Томске к 1 сентября на пути к детсадам и школам установлено 20 «лежачих полицейских» (искусственные дорожные неровности), 600 светоотражающих знаков «Пешеходный переход», 75 знаков «Внимание, дети!», 45 знаков ограничения скорости до 40 километров в час.
Напомним, на ремонт улиц Яковлева и Красноармейской выделено 200 млн рублей. Согласно проекту, улица Яковлева будет отремонтирована от Пушкина до Красноармейской. А вот ремонт улицы Красноармейской пройдет от улицы Яковлева до проспекта Кирова. Все работы по ремонту проезжей части и тротуаров, согласно контракту, должны быть выполнены до 1 сентября.