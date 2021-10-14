«По партийному признаку»: ключевые посты в облдуме заняли члены ЕР

Оппозиционных депутатов не пустили на руководящие посты в Думу Томской области. Спикером, вице-спикером, а также председателями комитетов областного парламента стали депутаты от ЕР.

Сенатором от Томской области также остался Владимир Кравченко. Его кандидатуру поддержали 28 депутатов из 39-ти парламентариев, за представителя ЛДПР Данила Дорофеева проголосовали четыре человека. Шесть голосов было «против всех», еще один человек воздержался.

В итоге, вице-спикером областного парламента вновь стал Александр Куприянец. Его кандидатуру на этом посту поддержали 28 депутатов.

«Фракция КПРФ по численности вторая в Думе. Мы считаем, что выстроить конструктивное взаимодействие с представителями всех парламентских партий будет легче заместителю – представителю от другой партии, а не набравшей большинство голосов. Во многих парламентах идут таким путем», — отметила Барышникова.

В ходе собрания глава фракции КПРФ Наталья Барышникова предложила избрать не одного, а сразу двух заместителей спикера. Однако ее предложение поддержали всего 11 депутатов.

После этого депутаты Думы Томской области приступили к избранию председателей комитетов. В итоге голоса распределись следующим образом:

• Бюджетно-финансовый комитет – Александр Куприянец (ЕР)

• Комитет по строительству и инфраструктуре – Сергей Автомонов (ЕР)

• Комитет по экономической политике – Виктор Власов (ЕР)

• Комитет по труду и социальной политике – Олег Правдин (ЕР).

• Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности – Степан Михайлов (ЕР).

Кроме того Олег Правдин и Степан Михайлов назначены депутатами областной Думы на постоянной основе. Это значит, что они уйдут с прежнего места работы (Правдин занимал должность главного врача роддома имени Семашко, а Михайлов был руководителем регионального исполнительного комитета регионального отделения ЕР), а также будут получать зарплату в Думе Томской области.

При этом, больше всего споры развернулись вокруг кандидатуры Степана Михайлова во главе комитета по законодательству. Другим кандидатом на должность председателя этого комитета был справедливоросс, юрист Марат Валеев.

«Должна сказать, что Марат Валеев безусловно обладает всеми необходимыми профессиональными знаниями. Он действующий адвокат, у него большой опыт работы по гражданским делам. Но учитывая, что у него нет опыта работа в Думе, мы советовались еще раз и предлагаем утвердить на этой должности Степана Михайлова, у которого опыт работы депутатом есть и который сейчас получает образование на юридическом факультете», — сказала спикер облдумы Оксана Козловская.

Марат Валеев, в свою очередь, попросил рассказать, какие именно законодательные инициативы внес Степан Михайлов и соответствует ли его статус студента юридического факультета статусу председателя комитета. Степан Михайлов в ответ заметил, что обладает достаточным опытом работы.

«Оксана Витальевна, не считаете ли вы, что подбор председателей комитетов идёт по партийной принадлежности, а не профессиональному признаку. У нас получается, что все комитеты возглавили единороссы», — сказала Наталья Барышникова.

Оксана Козловская заметила, что это закономерный процесс.

«В тех кандидатурах, которые представлены собранию, сомнений нет. Это показали результаты голосования. Надо понимать потенциал каждого человека, каждого депутата, которого предлагают на ту или иную должность. Сегодня Степан Михайлов способен не только организовать работу комитета, но он готов быть абсолютно беспристрастным ко всем партиям», — сказала Оксана Козловская, отметив, что вся Дума формируется по партийной принадлежности партий, которые победили на выборах.