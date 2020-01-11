По миллиону рублей: томским учителям предлагают устроиться в село

19 томских педагогов, которые переедут в 2020 году в село, получат по миллиону рублей. Об этом сообщает обладминистрация. По программе «Земский учитель» можно трудоустроиться в школы всех сельских районов Томской области, а также Кедрового и Стрежевого. Вакансии опубликованы на общероссийском сайте «Земский учитель» .

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО) до 15 апреля 2020 года.





Основные требования к кандидатам — наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также возраст до 55 лет включительно. К дополнительным критериям отбора относятся: наличие диплома с отличием, документы о профессиональной переподготовке, наличие первой, высшей квалификационной категории по должности «учитель» и т. д.