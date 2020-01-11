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11 января,
2020
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По миллиону рублей: томским учителям предлагают устроиться в село

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

19 томских педагогов, которые переедут в 2020 году в село, получат по миллиону рублей. Об этом сообщает обладминистрация. По программе «Земский учитель» можно трудоустроиться в школы всех сельских районов Томской области, а также Кедрового и Стрежевого. Вакансии опубликованы на общероссийском сайте «Земский учитель».

По миллиону рублей: томским учителям предлагают устроиться в село

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО) до 15 апреля 2020 года.


Основные требования к кандидатам — наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также возраст до 55 лет включительно. К дополнительным критериям отбора относятся: наличие диплома с отличием, документы о профессиональной переподготовке, наличие первой, высшей квалификационной категории по должности «учитель» и т. д.

Федеральная программа «Земский учитель» стартовала с января 2020 года во всех регионах России. Учителям будут выплачивать компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Педагоги должны будут переехать на работу в села, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек.

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