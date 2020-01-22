По квартирам томичей ходят неизвестные под видом сотрудников МЧС

По ее словам, в их доме ТСЖ, поэтому если бы какая-то проверка действительно планировалась, то ее согласовали бы с председателем дома и оповестили жильцов. Старшая по подъезду ни о каких проверках не знала. В день визита неизвестного большинства соседей дома не было — рабочее время. Мужчина был одет в гражданскую черную куртку и рабочий серый костюм с оранжевыми вставками.

«Мы живем по адресу Карпова, 18, это обычная пятиэтажка в Кировском районе. Вчера (21 января — прим. ред.) в начале двенадцатого раздался звонок в дверь, молодой человек. Я открыла дверь, он был с какими-то там бумагами. Говорит: «Здравствуйте, проверка пожарной безопасности». Мол, просто скажите фамилию и подпишите документ. В руках у него был какой-то список с подписями. Я спросила, где удостоверение, он показал какое-то красное. На вопрос, что хотите вообще от меня, он ответил, что позадает мне вопросы по вентиляции и так далее. Я поняла, что он как минимум зайдет в мою квартиру, чтобы осмотреть», — рассказала ТВ2 томичка Ольга Бакуменко.

В региональном МЧС журналисту ТВ2 ответили, что их сотрудники не проводят никаких проверок и вентиляцию не осматривают в принципе.



«Бывает, что проводим рейды по пожарной безопасности, в этом случае сотрудник обязательно в синей форме сотрудника МЧС, на форме написана фамилия сотрудника. Он обязательно должен показать удостоверение, представиться, причем граждане могут досконально изучить удостоверение на подлинность, внимательно рассмотреть его, если в чем-то сомневаются. Самое главное – сотрудники МЧС не предлагают никаких платных услуг! Если речь пошла про деньги, это не сотрудники МЧС», — рассказали в томском МЧС.





Отметим, мы уже сообщали о случаях, когда по квартирам ходят мошенники под видом сотрудников газовой службы. Они по завышенной в десять раз цене предлагают купить устройства для оповещения при протечках газа. Другие мошенники представлялись сотрудниками пожарной охраны и Роспотребнадзора, предупреждали о грядущих внеплановых проверках и предлагали за деньги помочь с подготовкой документов к ним.





В других городах уже отмечались случаи мошенничества, когда неизвестные под видом сотрудников МЧС ходили по квартирам и пытались продавать противопожарное оборудование по заведомо завышенным ценам. Например, в Уфе пожилой женщине на 5000 рублей продали огнетушитель и два пожарных извещателя. Мошенники убеждают, что наличие извещателей и огнетушителей по закону обязательно для всех. Как правило, пожилые люди верят мошенникам. При этом средняя рыночная стоимость извещателя – от 300 до 1000 рублей. Самый дорогой оснащен функциями оповещения о задымлении прямиком на пульт диспетчерской службы, а хозяину помещения приходит СМС на телефон.









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