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По «крестному пути»: томичи проехали на велосипедах дорогой спецпереселенцев

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Второй велопробег памяти жертв политических репрессий прошел в Томске 26 сентября. Несмотря на холод, дождь и мокрый снег, по пути спецпереселенцев от станции Томск-II до берега Томи проехали 15 человек.

Во время пробега организатор Станислав Кармакских рассказывал короткие лекции о судьбах репрессированных и ключевых точках их последнего пути в Томске: платформе на железнодорожной станции, томской тюрьме, каштачном рве и Поклонном кресте на Каштачной горе. 

Конечной точкой маршрута стала набережная реки Томи — место, откуда спецпереселенцев на баржах отправляли в Нарымский край. После участники велопробега совершили молебен в Знаменской церкви и прослушали лекцию о новомученице Татьяне Гримблит — Татьяна Гримблит родилась в 1903 году в Томске. Работала воспитательницей, медсестрой и фельдшером. Помогала заключенным и ссыльным, в том числе православным священникам. В 1937 году Гримблит расстреляли за «антисоветскую агитацию, помощь заключенным и религиозные разговоры». Погребли новомученицу на Бутовском полигоне в Москве.

«Почему мы назвали маршрут велопробега «крестным путем» репрессированных? — говорит Станислав Кармакских. — В Иерусалиме есть традиция: паломники, которые приезжают туда, берут на плечи крест и идут от претории, где Пилат судил Христа, до Голгофы, места казни. То есть, идут крестным путем Христа. Это называется Via Dolorosa, «Дорога Скорби». У людей, которых привозили в Томск, все знакомство с городом проходило по этому пути — от Второго Томска до пересыльной тюрьмы и реки. Его иногда «томской Голгофой» называют. По этому пути многие отправлялись на смерть. А почему памяти Татьяны Гримблит? Потому что она занималась помощью — собирала посылки православным священникам, просто православным, пострадавшим за веру, и другим людям — приходила, и если священника уже отправили на этап, она говорила: «Отдайте кому-нибудь, кому вообще никто ничего не приносит». Вещи собирала, письма писала — то есть несла такое служение поддержки узникам. Естественно, что властям не нравилось, ее несколько раз арестовывали и в итоге расстреляли. Мы повторяем ее дело — вспоминаем этих людей...».

 
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