По «крестному пути»: томичи проехали на велосипедах дорогой спецпереселенцев

«Почему мы назвали маршрут велопробега «крестным путем» репрессированных? — говорит Станислав Кармакских. — В Иерусалиме есть традиция: паломники, которые приезжают туда, берут на плечи крест и идут от претории, где Пилат судил Христа, до Голгофы, места казни. То есть, идут крестным путем Христа. Это называется Via Dolorosa, «Дорога Скорби». У людей, которых привозили в Томск, все знакомство с городом проходило по этому пути — от Второго Томска до пересыльной тюрьмы и реки. Его иногда «томской Голгофой» называют. По этому пути многие отправлялись на смерть. А почему памяти Татьяны Гримблит? Потому что она занималась помощью — собирала посылки православным священникам, просто православным, пострадавшим за веру, и другим людям — приходила, и если священника уже отправили на этап, она говорила: «Отдайте кому-нибудь, кому вообще никто ничего не приносит». Вещи собирала, письма писала — то есть несла такое служение поддержки узникам. Естественно, что властям не нравилось, ее несколько раз арестовывали и в итоге расстреляли. Мы повторяем ее дело — вспоминаем этих людей...».