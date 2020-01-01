По кадастру: в Томске изменилась система налогообложения объектов недвижимости

С января 2020 года в Томской области налог на имущество физлиц (НИФЛ) станут рассчитывать в зависимости от кадастровой стоимости объектов недвижимости. Ранее НИФЛ рассчитывался от инвентаризационной стоимости.

В течение 2019 года «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» оценил объекты недвижимости. Результаты утверждены и ознакомиться с ними можно на сайте «белого дома». В силу приказ вступает 1 января 2020 года. Помимо кадастровой оценки в 2019 году мэрия разработала и представила в думе налоговые ставки. При этом, в администрации говорят, что расчет предварительный и ставки могут измениться.





«После официального опубликования результатов кадастровой оценки недвижимости мы, в начале 2020 года, направим в Думу Томска предложения по дополнительной дифференциации ставок в зависимости от видов имущества и его кадастровой стоимости. Налог будет уплачиваться от кадастровой стоимости в 2021 году. Поэтому время у нас еще есть», – говорила ранее начальник управления экономического развития Маргарита Васягина.





Так, предполагается, что для жилых объектов с кадастровой стоимостью свыше 500 тысяч рублей ставка составит 0,3%. Для объектов, дешевле 500 тысяч, ставка будет равнять 0,2%.





Малоимущих предлагают освободить от уплаты налога,если кадастровая стоимость объекта недвижимости меньше миллиона рублей. Если стоимость выше, то предлагается льготная ставка 0,1%.





При исчислении налога на имущество собственникам гаражей и машиномест предлагается установить ставку для объектов с кадастровой стоимостью до 500 тысяч руб – 0,1%, свыше 500 тысяч руб – 0,3%.





Малоимущие граждане – собственники гаражей с кадастровой стоимостью до миллиона рублей будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество. Те, у кого гараж или машиноместо стоит более миллиона рублей, заплатят налог на общих основаниях – по ставке 0,3% от кадастровой стоимости.





В отношении коммерческих и офисных объектов налогооблажения и объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, предлагается ставка 2 %. В отношении прочих объектов ставка налога будет 0,5 %.





При этом не будет облагаться налогом квартира площадью 20 квадратных метров, жилой дом площадью 50 квадратных метров и комната в 10 «квадратов». Это порядка 13 тыс. объектов жилого типа.





Также налоговый кодекс предусматривает дополнительные льготы для многодетных семей. В расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка не будут облагаться налогом 5 кв.м общей площади комнаты, квартиры, или части квартиры, либо 7 кв.м. общей площади жилого дома, части жилого дома.





В мэрии и Думе Томска утверждают, что резкого роста налога из-за перехода не произойдет. При этом в Томске проходили митинги против перехода на кадастровую стоимость объекта и за снижение налоговых ставок.





«Одно дело резкое повышение, а другое — сама ставка, — комментировал депутат городской думы Андрей Петров ТВ2. — У практически всех томичей она составит 0,3 %. Но если посмотреть на другие города, то видно, что там ставка ниже. В Новосибирске, где мэр-коммунист, ставка 0,1 %. Чем Томск хуже или лучше соседей? В Кемерове вообще дифференцированная ставка: чем дороже недвижимость, тем больше платишь. Почему у нас не так?»



Читайте также:

Ставки ниже: в Томске прошел пикет против роста налогов



