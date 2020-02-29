По итогам публичных слушаний победила ТДСК

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В пятницу вечером на сайте администрации Томска появились результаты публичных слушаний по внесению изменений в зону О-4 (научно-производственная и технико-внедренческая зона) на территории, прилегающей к Академгородку и микрорайону «Наука». Из этого документа понятно, что победу одержал собственник территории, компания ТДСК: из 1402 человек, которые приняли участие в публичных слушаниях, «ЗА» изменение зоны в пользу многоэтажной застройки проголосовало 865 человек. О механизме сбора подписей застройщиком мы рассказывали ранее.

«Вместе с тем в адрес администраций Советского района и города Томска поступило 435 письменных предложений от граждан, личность которых не идентифицирована, не поддерживать проект решения Думы Томска», говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. 435 человек подавали предложения против, и никто не попросил написать их свои данные? И какой именно проект решения Думы города Томска эти 435 граждан просили не поддерживать?

Попытка редакции ТВ2 получить комментарии в администрации Советского района по поводу опубликованных результатов слушаний не увенчалась успехом. Сотрудница комитета по землеустройству сообщила, что им запрещено прессе что-либо сообщать, иначе их уволят.

Городской депутат Владимир Самокиш попытался разобраться в конфликтной ситуации и встретился с представителями микрорайона «Наука» и Академгородка. По итогам встречи он сделал пост в Фейсбуке.

«Общественные слушания по возможности многоэтажной застройки вызвали огромный резонанс- электронная петиция на change.org добирает уже четвертую тысячу подписей, огромное количество публикаций в СМИ, заявлен митинг, идут одиночные пикеты. Очевидно, что решения по проведению публичных слушаний по вопросу разрешения жилищного (в том числе многоэтажного) строительства на участке преждевременны. Требуются предварительный диалог и сближение позиций населения, власти и собственников участка - группы ТДСК», — пишет Владимир Самокиш. В ближайшее время он предлагает не поддерживать дополнительные виды разрешенного использования на участке независимо от количества голосов за или против и сформировать трехстороннюю группу — население (ТОС, активисты), власть (администрация города) и собственник участка (ТДСК) для поиска решений о характере застройки.

Мнения депутатов от Академического округа разделились. Константин Беляков поддерживает избирателей и выступает против изменения зоны О-4, Виктор Носов, как один из руководителей ТДСК, выступает за изменение предназначения территории, которая является собственностью его компании.

Напомним, Томская домостроительная компания обратилась в мэрию с просьбой изменить правила землепользования на участке, прилегающем к ОЭЗ, для возможной многоэтажной застройки. Общая площадь участка – 200 гектаров, 35 из них ТДСК купила год назад. Администрацией Советского района были организованы публичные слушания по поводу изменения зоны О-4, на которых 344 человека проголосовали ПРОТИВ, 18 человек — ЗА, 2 воздержались.