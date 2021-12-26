Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. По факту поджога в томской «Ленте» на Пушкина возбуждено уголовное дело
Новости

По факту поджога в томской «Ленте» на Пушкина возбуждено уголовное дело

ТВ2 ТВ2

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело после поджога в «Ленте» на Пушкина, 59. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Напомним, вчера вечером полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге «Ленты» на Пушкина. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Он, по предварительным данным, специально пришел в гипермаркет на Пушкина, чтобы поджечь магазин. Взял с полки растворитель, там же взял газовую горелку — облил и подпалил фейерверки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Автор: пресс-служба УМВД России по Томской области
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.