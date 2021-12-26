По факту поджога в томской «Ленте» на Пушкина возбуждено уголовное дело

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело после поджога в «Ленте» на Пушкина, 59. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Напомним, вчера вечером полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге «Ленты» на Пушкина. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Он, по предварительным данным, специально пришел в гипермаркет на Пушкина, чтобы поджечь магазин. Взял с полки растворитель, там же взял газовую горелку — облил и подпалил фейерверки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.