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14 мая,
2020
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По факту избиения заключенного в томской колонии возбуждено уголовное дело

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту избиения осужденного  ФГУ ЛИУ-1  УФСИН России по Томской области по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения)


По предварительным данным,  с 8 по 9 мая 2020 года сотрудники Лечебного исправительного учреждения №1 «применили насилие в отношении осужденного, нанеся ему удары руками и ногами по телу». Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего, говорится в пресс-релизе СК.


В настоящее время следователи  по Октябрьскому району Томск проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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