По факту избиения заключенного в томской колонии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту избиения осужденного ФГУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения)





По предварительным данным, с 8 по 9 мая 2020 года сотрудники Лечебного исправительного учреждения №1 «применили насилие в отношении осужденного, нанеся ему удары руками и ногами по телу». Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего, говорится в пресс-релизе СК.





В настоящее время следователи по Октябрьскому району Томск проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.