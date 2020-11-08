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08 ноября,
2020
Новости

По факту избиения северчанина возбудили уголовное дело

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Следователи северского УМВД возбудили уголовное дело по факту избиения 28-летнего Дениса Свистова у магазина в Северске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 30 октября около 22 часов 40 минут в дежурную часть северского УМВД поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Полиция начала проверка, удалось установить, что у магазина произошел конфликт, личности всех участников установили.


«На основании заключения экспертизы дознавателями УМВД России по ЗАТО Северск, в отношении местного жителя 2002 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.


Отметим, ранее в соцсетях разошлось видео избиения 28-летнего Дениса Свистова. Также распространялась информация, что медики отказывают в госпитализации пострадавшему. Более подробно о ситуации Агентству новостей ТВ2 рассказывала мама Дениса — Виктория. Она сообщала, что обнаружила сына наутро после трагедии в ОКБ лежащим в коридоре на сиденьях, прикрытых его курткой. Позже на сообщения в СМИ и соцсетях откликнулся областной департамент здравоохранения, по поводу состояния здоровья Дениса организовали консилиум врачей, после которого мама отказалась от госпитализации сына.


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