По факту избиения северчанина возбудили уголовное дело

Следователи северского УМВД возбудили уголовное дело по факту избиения 28-летнего Дениса Свистова у магазина в Северске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Напомним, 30 октября около 22 часов 40 минут в дежурную часть северского УМВД поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Полиция начала проверка, удалось установить, что у магазина произошел конфликт, личности всех участников установили.





«На основании заключения экспертизы дознавателями УМВД России по ЗАТО Северск, в отношении местного жителя 2002 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.





Отметим, ранее в соцсетях разошлось видео избиения 28-летнего Дениса Свистова. Также распространялась информация, что медики отказывают в госпитализации пострадавшему. Более подробно о ситуации Агентству новостей ТВ2 рассказывала мама Дениса — Виктория. Она сообщала, что обнаружила сына наутро после трагедии в ОКБ лежащим в коридоре на сиденьях, прикрытых его курткой. Позже на сообщения в СМИ и соцсетях откликнулся областной департамент здравоохранения, по поводу состояния здоровья Дениса организовали консилиум врачей, после которого мама отказалась от госпитализации сына.







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