По два бокала: аналитики посчитали, как пьют шампанское в Томской области

Каждый житель Томской области в среднем выпил по 2,13 бокала шампанского в Новый год, сообщает «РИА Рейтинг». По популярности шампанского в новогодние праздники регион занял 33 место из 85 в общероссийском рейтинге.





На первом месте расположился Ненецкий автономный округ. Там каждый взрослый выпивает в среднем 4,3 бокала шампанского. Второе место занимает Мурманская область (3,8 бокала), третье — Камчатский край (3,7 бокала). Также в десятке лидеров: Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край.





Наименее популярно шампанское на Кавказе. Так, в Ингушетии и Чечне этот напиток совсем не употребляют — средний показатель составил всего 0,01 бокала.





Объем потребления шампанского рассчитывался на основе месячной статистики Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, опубликованной Росстатом. Потребление в новогодние праздники (декабрь и январь) рассчитывалось как разница между продажей в двух новогодних месяцах и среднемесячной (в феврале-ноябре). Удельный показатель дан в расчете на взрослое население. Показатель потребления приведен в объеме бокалов (150 миллилитров).