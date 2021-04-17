По дороге на дачу: томичи стали чаще подключаться к МегаФону в необычных местах

Жители Томской области стали чаще самостоятельно подключаться к услугам связи. За последние полгода, по данным МегаФона, количество активаций SIM–карт через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуги выросло в два раза.

Возможность купить SIM–карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети, МегаФон предложил еще в прошлом году – для безопасности абонентов во время пандемии. Томичи оценили этот формат – он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. Компания увеличила список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в регионе до 1500 торговых пунктов.





Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией уже сейчас можно в 100 населенных пунктах Томской области. Особенно удобен такой формат жителям небольших территорий, например, поселков, Сайга, Заводской, сёл Новый Васюган, Александровское, Тегульдет, Усть-Бакчар и других. Теперь, чтобы подключиться к услугам связи не нужно ехать в салон оператора в ближайший районный центр.





Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через Госуслуги или приложение МегаФона, и занимает 5-10 минут. Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.





Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4 и Яндекс Маркет.











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